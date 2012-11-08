Кабмин передал гектар земли женскому монастырю

Кабинет министров Украины своим Распоряжением № 888-р от 7 ноября передал в постоянное пользование с изменением целевого назначения земельный участок площадью 0,932 гектара женскому монастырю в честь Иверской иконы Божией Матери Донецкой епархии УПЦ.

«Согласно статей 20, 122 и 149 Земельного кодекса Украины предоставить женскому монастырю в честь Иверской иконы Божией Матери Донецкой епархии Украинской православной церкви земельный участок площадью 0,932 гектара (земли запаса сельскохозяйственного назначения (пашня), расположенную за пределами населенных пунктов на территории Ясиноватского района Донецкой области, в постоянное пользование с изменением целевого назначения для размещения зданий монастырского комплекса», - говорится в документе.

Ясиноватской райгосадминистрации поручено обеспечить выдачу в установленном порядке государственного акта на право постоянного пользования земельным участком.