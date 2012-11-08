Правки в Закон о свободе совести направлены на подпись Януковичу

Председатель Верховной Рады 6 ноября направил на подпись Президенту Украины законопроект № 10221, предусматривающий существенные изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Об этом стало известно из информации официального парламентского сайта, сообщает Институт религиозной свободы.

Согласно статье 94 Конституции Украины, принятый закон подписывает Председатель Верховной Рады Украины и безотлагательно направляет его Президенту Украины. После получения закона Президент Украины в течение 15 дней подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения.

Напомним, что члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, Совещание представителей христианских Церквей Украины, а также правозащитники, общественные активисты и ученые обратились к Президенту Украины с призывом ветировать законопроект № 10221 с целью недопущения законодательных ограничений свободы вероисповедания в Украине.

Таким образом, до 21 ноября Президент Украины Виктор Янукович должен определиться – подписывать или ветировать этот закон.

Как стало известно ИРС, в начале недели Главы Церквей и религиозных организаций обратились к Председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с просьбой не допустить вступления в силу существенных изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», принятых с грубым нарушением Конституции Украины и Регламента работы парламента.

Примечательно, что во время принятия законопроекта № 10221 и в первом, и во втором чтении, а также при отклонении постановления о его отмене, пленарные заседания парламента вел Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам Мартынюк, представляющий партию коммунистов.