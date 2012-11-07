К 80-летию Голодомора расскажут о тех, кто спасал умирающих

Цель нынешней общественной кампании к 80-й годовщине Голодомора, в первую очередь, рассказать о тех, кто в 1932-1933 годах спасал соотечественников от смерти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора в Украине сообщил экс-вице-премьер-министр Украины, сокоординатор комитета Иван Васюник.

Общественный комитет предусмотрел проведение 24 ноября памятных мероприятий возле Национального мемориала памяти жертв Голодоморов в Киеве, во всех областных центрах и 32 странах мира. В частности, это общенациональная акция «Зажги свечу памяти».

Также планом на ноябрь-декабрь предусматривается, в частности, проведение публичного Урока памяти в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине», презентация книги Андрея Козицкого «Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ столітті», книги Дмитрия Гойдаченко «Червоний апокаліпсис: розкуркулювання та голодомор» и книги «Людяність у нелюдяний час». Кроме того, на 2012-2013 годы запланировано проведение кампании общественной поддержки по установлению памятника жертвам Голодомора в Вашингтоне и выпуск в следующем году почтовой марки и конверта в связи с 80-й годовщиной Голодомора.

Также И.Васюник отметил важность возобновления работы над Национальной книгой памяти жертв Голодомора в следующем году. «Возобновление предусматривает, прежде всего, продолжение сбора воспоминаний, работу с архивами» - сказал он и отметил, что в ближайшие год-два планируется внести данные еще минимум о 100-200 тысячах погибших.

И.Васюник также сообщил, что особый организационный акцент в этом году будет сделан на работе со СМИ. Отдельные обращения планируется послать педагогам, чтобы они провели открытые уроки памяти и вместе с учениками приняли участие в общественных поминальных мероприятиях.

Обратиться комитет планирует и к депутатам, чтобы они также приняли участие в соответствующих мероприятиях, приняли необходимые законотворческие шаги для сохранения национальной памяти и достойного увековечения памяти жертв Голодомора, а также решили вопрос относительно строительстве второй очереди Мемориала памяти жертв голодоморов.

Справка УНИАН. Ежегодно в последнюю субботу ноября в Украине отмечают день памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Голодомор 1932–1933 годов - массовый, преднамеренно организованный советской властью голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР (земли современной Украины, за исключением семи западных областей, Крыма и Южной Бессарабии, которые тогда не входили в УССР) и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы. Голод наступил в результате спланированной конфискации урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян представителями советской власти, что привело к убийству крестьян голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу. Причины этого массового преступления никогда в СССР не расследовались и никто из власть предержащих, причастных к преступлению, не понес наказания. На протяжении десятилетий массовое убийство людей искусственным голодом не только преднамеренно замалчивалось советской властью, о нем вообще запрещалось упоминать.

В 2003 году Украинский парламент назвал, а 2006 - официально признал Голодомор геноцидом украинского народа. 24 страны официально признали Голодомор геноцидом украинского народа.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.

Уголовное дело возбудила и расследовала СБУ по факту осуществления Голодомора-Геноцида в Украине в 1932-1933 годах.