Представители ряда конфессий обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу и к председателю Комиссии по вопросам обеспечения прав религиозных организаций при Кабинете министров Украины, вице-премьеру Раисе Богатыревой по поводу попыток искажения позиции Церквей и религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

В обращении говорится, что во время заседания Комиссии от 22 октября 2012 года при участии представителей конфессий и профильных министерств было принято совместное решение о необходимости ветирования законопроекта № 10221 с целью недопущения изменений в действующий Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

По словам представителей конфессий, в итоге это решение Комиссии было сформулировано неоднозначно – с отсылкой на результаты обсуждения, но без указания их содержания, и при отсутствии конкретных сроков решения этого вопроса.

"Министерству культуры Украины подать Кабинету Министров Украины предложения по результатам обсуждения вопроса изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», которые предусмотрены принятым Верховной Радой Украины законом", – говорится в Протокольном решении Комиссии по информации Правительственного портала.

Представители конфессий заявили: "На этой неделе от властей мы узнали тревожную информацию о том, что неоднозначные формулировки в Протокольном решении Комиссии от 22.10.2012 года становится основанием для рекомендаций со стороны профильных министерств о подписании Президентом законопроекта № 10221 с целью последующей коррекции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Такая интерпретация решения Комиссии отдельными должностными лицами не соответствует действительности и результатам обсуждения во время заседания!"

Члены Комиссии напомнили, что позиция Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций остается неизменной, поскольку главы конфессий уже не раз отмечали, что вариант коррекции Закона о свободе совести после вступления в силу законопроекта № 10221 является неприемлемым при любых условиях.

По их мнению, игнорирование предложений конфессий приведет к значительному ухудшению законодательства в сфере регистрации религиозных организаций и практики его применения, а самое главное – к возмущению религиозного сообщества в связи со злоупотреблением доверием Церквей, которые надеялись на соблюдение представителями государства обещаний Президента В.Януковича и договоренностей в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, что достигнутые договоренности заключались в недопущении внесения каких-либо изменений в законодательство о свободе совести при отсутствии их консенсусной поддержки со стороны конфессий.

В своем обращении к главе государства представители конфессий - члены правительственной Комиссии вновь подчеркнули необходимость применить право вето к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 10221 от 16.03.2012 г.), принятого парламентом 16 октября 2012 года.

