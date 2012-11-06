ВР предлагают отменить изменения в закон о свободе совести

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента от 16 октября о принятии изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Такую инициативу внес народный депутат Юрий Кармазин, мотивируя ее многочисленными нарушениями процедуры и законодательства Украины во время принятия данного законопроекта, сообщает Институт религиозной свободы. "При рассмотрении указанного проекта Закона не соблюдена процедура его обсуждения и процедуры первого и второго чтений, что привело к лишению права народных депутатов Украины на законодательную инициативу и противоречит требованиям статьи 30, частей 1, 3 статьи 47, статьи 89, части 2 статьи 98, статей 117, 119, 120,121, 123 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины»", – отметил Юрий Кармазин.

По словам парламентария, не было также соблюдено процедуру предоставления народным депутатам Украины текста законопроекта (не позднее, чем за 10 дней) с соответствующими сравнительными таблицами, выводами главного комитета, юридического управления и других сопроводительных документов, что не соответствует требованиям статей 98 и 117 Регламента.

Кроме того на голосование председателем была поставлена редакция этого закона в первом чтении, что является нарушением ч. 4 ст. 102 Регламента в виду поступлення замечаний к его содержанию от народных депутатов и Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

"Нарушением Конституции и Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» является то, что за данный проект голосовали народные депутаты не лично (их карточками голосовали коллеги, что можно проследить по видеозаписи заседания) и в зале отсутствовало количество депутатов, необходимое для принятия законов", – подчеркивает депутат Ю.Кармазин.

Он считает, что указанные действия и решение Верховной Рады Украины не отвечают требованиям Конституции и действующему законодательству Украины и, соответственно, являются незаконными, учитывая изложенные нарушения.

Ссылаясь на статью 48 Регламента, парламентарий отметил, что решение Верховной Рады о принятии этого закона может быть отменено самим парламентом до его подписания Председателем Верховной Рады Украины перед передачей на подпись Президенту Украины.

Как сообщалось, вопреки договоренностям с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, 16 октября 2012 года Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект № 10221, который вносит существенные изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Принятый закон значительно усложняет порядок получения религиозными организациями статуса юридического лица в связи с введением двух не согласованных между собой регистрационных процедур, закрепляет разрешительных характер мирных собраний религиозного характера и расширяет перечень контролирующих органов.

После этого члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, Совещание представителей христианских Церквей Украины, а также правозащитники, общественные активисты и ученые обратились к Президенту Украины с призывом ветировать законопроект № 10221 с целью недопущения законодательных ограничений свободы вероисповедания в Украине.