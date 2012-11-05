Сбербанк представил необычные монеты-иконки, посвященные святым

15:18, 05 ноября 2012
Государство
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Евгении, Валентине, Ильи и Дмитрию

Сбербанк порадует ценителей своей необычной серии монет «Покровители имен». Как сообщает пресс-служба Сбербанка, реверсы этих монет содержат цветные иконописные портреты святых, в частности Святой Евгении, Святой Валентины, Святого Ильи и Святого Дмитрия.

Традиция наделять новорожденного младенца именем святого божественного угодника зародилась еще на заре христианства.

С давней поры также пришла традиция хранить дома именные иконы, а чуть позже - носить образки святых покровителей.

Для того, чтобы как оберег использовать серебряную монету «Святой Николай», в ней сделан специальный проем
 

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