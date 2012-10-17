ВР Украины ужесточила регистрацию и усилила контроль над религиозными организациями

Вопреки договоренности с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций 16 октября Верховная Рада Украины приняла в целом как закон законопроект № 10221, который вносит существенные изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», сообщает Институт религиозной свободы.



Принятый закон значительно усложняет порядок получения религиозными организациями статуса юридического лица в связи с введением двух не согласованных между собой регистрационных процедур – регистрацию уставных документов и государственную регистрацию (внесение в Единый реестр юридических лиц).



Законопроект № 10221 также ухудшает процедуру получения согласования пребывания иностранных религиозных деятелей в Украине, необходимого для выдачи визы. Соответствующие согласования всем религиозным организациям предлагается оформлять в Минкультуры – то есть только в Киеве, что противоречит статье 24 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».



Кроме этого, подобно временам советского тоталитарного прошлого, принятый закон предоставляет право осуществлять контроль за соблюдением законодательства о свободе совести и вероисповедания органам прокуратуры, Минкультуры и другим министерствам, местным администрациям и органам местного самоуправления.



Стоит отметить, что таким решением парламентское большинство полностью проигнорировало позицию религиозного сообщества и договоренности, достигнутые Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций с автором проекта – Постоянным Представителем Президента Украины в парламенте Юрием Мирошниченко и его разработчиком – Министерством юстиции Украины в лице Первого заместителя Министра Инны Емельяновой.



Само рассмотрение проекта в сессионном зале Верховной Рады прошло без обсуждения и длилось меньше минуты, чего было достаточно для процедуры голосования. При этом профильный Комитет по вопросам культуры и духовности, большинство в котором составляют представители оппозиции, не подготовил текст законопроекта ко второму чтению, чем сделал невозможным принятие поправок ВСЦиРО.



Разработка Минюстом и принятие парламентом законопроекта № 10221 произошли, несмотря на обещание Президента Украины Виктора Януковича, данное главам церквей и религиозных организаций во время встречи 21 апреля 2011 года, что в законодательство о свободе совести не будут вноситься изменения в случае отсутствия их консенсусной поддержки со стороны конфессий.



Учитывая ситуацию, как стало известно ИРС, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций уже подготовили обращение к Главе государства за просьбой применить право вето на законопроект № 10221 в части недопущения каких-либо изменений в текст действующего Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».



Соответствующее обращение будет передано во время встречи глав конфессий с Президентом В.Януковичем, запланированной на среду, 17 октября, согласно сообщению официального сайта Главы государства.