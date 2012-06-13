Религиозные собрания хотят вывести из-под запретов местной власти

Законопроект № 10569 предлагает улучшить порядок проведения публичных мирных мероприятий религиозного характера, организованных верующими или религиозными организациями.

На это направлена законодательная инициатива Представителя Президента Украины в Верховной Раде, народного депутата Юрия Мирошниченко, сообщает Институт религиозной свободы.



Проектом предлагается изложить часть пятую статьи 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции: "В иных случаях публичные богослужения, религиозные обряды, церемонии, шествия и другие мирные собрания религиозных организаций проводятся в общем порядке, определенном законодательством о свободе мирных собраний".



Это означает, что для публичных мирных мероприятий религиозного характера вместо разрешительного будет введен уведомительный порядок их организации. Он заключается в подаче уведомления о проведении мероприятия организаторами в органы местной власти, которые не могут, в свою очередь, отказать в его проведении. Такие мирные собрания могут быть ограничены или запрещены исключительно в судебном порядке.



Именно на таких изменениях настаивал Институт религиозной свободы с 2009 года в обращениях к профильному парламентскому Комитету. Аналогичную позицию занял и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, который заявил о дискриминационных нормах в отношении верующих и религиозных организаций в порядке организации публичных мирных мероприятий.



Следует заметить, что законопроект № 10569 разработан для того, чтобы устранить коллизии в случае принятия во втором чтении резонансного законопроекта о порядке организации и проведения мирных мероприятий (регистр. № 2450).



После громких общественных протестов работа над текстом законопроекта № 2450 продолжилась в профильном парламентском Комитете при участии общественных активистов. В июне 2012 года Комитет одобрил его новую редакцию ко второму чтению, которая, как ожидается, может быть принята уже до конца текущей сессии парламента.