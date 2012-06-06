Парламент принял за основу изменения в религиозный Закон, которые усложняют жизнь Церквям

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №10221, который предусматривает внесение ряд изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», сообщает Институт религиозной свободы.

Проект существенно усложняет порядок получения религиозными организациями статуса юридического лица в связи с введением двух не согласованных между собой процедур регистрации религиозных организаций. В целом документ предусматривает внесение изменений в 36 нормативных актов, направленных на реализацию административной реформы.

«За» принятие законопроекта №10221 проголосовали 253 депутата парламентского большинства – 182 от фракции Партии регионов, 25 от КПУ, 18 от Народной партии, 18 от группы «Реформы ради будущего» и 10 внефракционных. Оппозиционные депутаты не принимали участие в заседании парламента в знак протеста против принятия "языкового" законопроекта.

Стоит отметить, что главным в подготовке проекта №10221 к рассмотрению определен Комитет по вопросам культуры и духовности, который рекомендовал парламенту его отклонить. Однако позиция Комитета не была оглашена в ходе рассмотрения законопроекта.

Накануне рассмотрения Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к Президенту УкраиныВиктору Януковичу, Секретарю СНБО Андрею Клюеву, главам парламентских фракций и профильных комитетов с просьбой способствовать отклонению данной законодательной инициативы. Аналогичное содействие со своей стороны обещал оказать Первый заместитель Министра культуры Украины Юрий Богуцкий.

Исходя из результатов голосования, представители конфессий рассчитывают, что при подготовке законопроекта ко второму чтению из него будут изъяты все правки или дополнения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Именно такие договоренности были достигнуты во время совещания в Верховной Раде при участии автора законопроекта, Представителя Президента Украины в парламенте Юрия Мирошниченко и представителей Министерства юстиции Украины, подготовивших эти законодательные изменения.

Напомним, что законопроект №10221 также ухудшает для иностранных религиозных деятелей процедуру согласования их деятельности в Украине, необходимой для получения визы. Соответствующие согласования предлагается оформлять всем религиозным организациям в Минкультуры – то есть только в Киеве, что противоречит статье 24 Закона.