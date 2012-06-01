Всеукраинский Совет Церквей выступает против приравнивания религиозных организаций к предприятиям

Главы Церквей и религиозных организаций обеспокоены попыткой лишить религиозные организации их особого статуса как юридического лица и поставить на уровень с коммерческими учреждениями в процедуре их государственной регистрации.

Об этом Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил во время заседания, которое состоялось 30 мая 2012 года в Киеве под председательством Главы УГКЦ Верховного Архиепископа Святослава (Шевчука), сообщает Институт религиозной свободы.

Предметом дискуссии стал вопрос правоспособности тех религиозных организаций, которые получили статус юридического лица путем регистрации их уставов (положений), но не проходили процедуру государственной регистрации, предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».

Директор департамента Государственной регистрационной службы Украины Александр Барбелюк сообщил, что процесс включения в Единый государственный реестр сведений о религиозных организациях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, завершился 3 марта 2012 года. В то же время, чиновник заверил, что государственная регистрация таких религиозных организаций возобновится через несколько месяцев после проведения Госслужбой сверки данных.

По словам Александра Барбелюка, без внесения сведений в этот реестр религиозные организации не смогут открыть счет в банке или заключать соглашения, такие как распоряжение недвижимым имуществом или земельным участком.

Руководитель Института религиозной свободы Александр Заец также отметил, что кроме регистрации уставов (положений) и введенной в 2004 году государственной регистрации, религиозные организации вынуждены проходить еще и третий этап регистрации – внесение их в Реестр неприбыльных организаций. По мнению эксперта, последнюю процедуру налоговым органам следует автоматизировать ввиду того, что закон не позволяет религиозным организациям заниматься предпринимательской деятельностью и закрепляет за ними некоммерческий статус.

Со своей стороны представители конфессий выступили за недопущение усложнения регистрационных процедур и игнорирования особенностей приобретения ими статуса юридического лица.

Присутствующий на заседании первый заместитель Министра культуры Украины Юрий Богуцкий предложил затронутые вопросы проработать комплексно на заседаниях Рабочей группы при Министерстве при участии представителей конфессий и с привлечением специалистов Минюста, Государственной регистрационной службы и других заинтересованных органов власти.

Комментируя Обращение членов ВСЦиРО о функционировании языков и угрозы сепаратизма, Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет отметил важность деятельности Совета, направленной на сплочение и единство украинского общества. Он выразил мнение, что различные манипуляции и интерпретации СМИ вокруг этого Обращения лишь подчеркивают высокий вес в обществе Всеукраинского Совета Церквей.

Кроме этого, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций утвердил текст письма к руководству Венгрии в поддержку позиции, направленной на защиту на законодательном уровне традиционных для этого народа религиозных нравственных ценностей.

Участники заседания обсудили инициативу насчет участия Украины в работе Целевой группы по международному сотрудничеству по образованию, памяти и исследованию Холокоста, о которой подробнее рассказал Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.

Также главы и уполномоченные представители конфессий поручили Секретариату Совета выработать предложения для правительства Украины в сфере улучшения связей иностранных украинцев с их Родиной.

В завершение заседания ВСЦиРО приняли Обращение о безопасности дорожного движения в Украине.

В заседании Совета приняли участие:

• Верховный Архиепископ Cвятослав (Шевчук) – Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви;

• Патриарх Филарет (Денисенко) – Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;

• Архиепископ Митрофан (Юрчук) – председатель отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским патриархатом);

• Вячеслав Нестерук – президент Всеукраинского Союза Церквей Евангельских христиан-баптистов;

• Михаил Паночко – Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;

• Митрополит Мефодий (Кудряков) – предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви;

• Епископ Маркиан Трофимьяк – ответственный за внешние связи Римско-Католической Церкви в Украине;

• Василий Райчинец – Старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины;

• Виктор Алексеенко – президент Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня;

• Леонид Падун – Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;

• Яков Дов Блайх – президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины, Главный раввин Киева и Украины;

• Архиепископ Григорис Буниатян – управляющий Украинской епархией Армянской Апостольской Церкви;

• Шейх Ахмед Тамим – председатель Духовного управления мусульман Украины, Муфтий Украины

• Игорь Рудзик – секретарь Украинской Лютеранской Церкви;

• Григорий Комендант – президент Украинского Библейского Общества.