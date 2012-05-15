На Троицу у украинцев будет три выходных подряд

На Троицу украинцы будут отдыхать три дня: в субботу - 2 июня, воскресенье - 3 июня и понедельник - 4 июня.

Согласно части третьей статьи 67 Кодекса законов о труде Украины, в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2012 году переносятся выходные дни в воскресенье 3 июня - на понедельник 4 июня. Напомним, в текущем месяце украинцы уже отгуляли 3 лишних выходных: 1,2 и 9 мая.

ТСН