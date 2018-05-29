Религия в Украине: цифры и факты

Министерство культуры Украины обнародовало информационный отчет «О состоянии и тенденциях развития религиозной ситуации и государственно-конфессиональных отношений в Украине» за 2011 г. Согласно официальной статистике в нашей стране действуют религиозные организации 55 вероисповедных направлений, но подавляющее большинство верующих — православные христиане.

Самой многочисленной остается Украинская Православная Церковь, насчитывающая 12 340 приходов и 191 монастырь. В Церкви совершают свое служение 9922 священнослужителя.

За ней следует УПЦ Киевского патриархата, которая насчитывает 4482 приходa, 49 монастырей и 3088 священнослужителей.

В свою очередь УАПЦ насчитывает 1208 приходов, 9 монастырей и 730 священнослужителей.

УГКЦ имеет 3700 приходов, 117 монастырей и 2545 священнослужителей.

Римско-Католическая Церковь в Украине представлена 918 приходами, 100 монастырями и 608 священнослужителями.

Среди протестантского направления наиболее многочисленным является Всеукраинский

союз объединений евангельских христиан-баптистов — 2574 религиозные организации и 3002 служителя.

Далее следует Всеукраинский союз церквей христиан веры евангельской-пятидесятников, в состав которого входят 1622 религиозные организации, 2352 служителя.

Церковь адвентистов седьмого дня сейчас насчитывает 1062 религиозные организации и 1180 церковных служителей.

Религиозная сеть свидетелей Иеговы представлена 1096 общинами и 1902 служителями.

В Украине насчитывается 279 иудейских религиозных организаций и 172 священнослужителя.

Ислам в стране представлен 1207 общинами, которые возглавляют 544 священнослужителя.

В Украине существуют и другие конфессиональные направления, но их количественные показатели незначительны.

Несмотря на постоянное увеличение количества религиозных организаций, в отчете Министерства культуры отмечается, что обеспеченность конфессий священнослужителями составляет 88,2%. При этом уровень обеспеченности религиозных организаций молитвенными помещениями составляет 66,1%.

Напомним, что согласно данным опроса, проведенного социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований в 2010 г., больше всего практикующих верующих имеет Украинская Православная Церковь — свыше 1 млн. К Украинской православной церкви Киевского патриархата относят себя около 0,5 млн активных прихожан. У греко-католиков постоянных прихожан — 0,8–0,9 млн.

"Церковная православная газета"