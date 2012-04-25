Янукович провел встречу с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ

16:40, 25 апреля 2012
Государство
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Пресс-служба Президента

Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Теофилом ІІІ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече также приняли участие Архиепископ Бориспольский Антоний, Архиепископ Переяслав-Хмельницкий Александр (УПЦ) и основатель Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии Александр Фельдман.

 

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