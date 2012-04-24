В Севастополе построят более 20 храмов

Принятые властями Севастополя за последние несколько лет решения позволяют возродить и построить более 20 храмов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации (СГГА) Сергей Савенков. «В Севастополе только за последние годы принято ряд решений, позволяющих возродить и построить более 20 новых храмов!», - сказал С.Савенков. В частности, по его утверждению, на отведённом городом в районе площади Победы земельном участке построены Храм общины святого Православного воина Фёдора Ушакова; в селе Терновка - Преображенский скит с Храмом, от Свято-Климентьевского монастыря; в районе смотровой площадки Ласпи - храм-часовня в честь Рождества Христова, от Свято-Никольского Храма. Кроме того, по информации вице-губернатора, в Херсонесе заканчивается восстановление храма семи Херсонесских священномучеников. «Ведется строительство Храма святых мучеников царской семьи на Красной горке и Храма в честь Почаевской Божьей матери в Любимовке», - отметил С.Савенков.

По мнению заместителя главы СГГА, очень важно, что строительство храмов будет продолжено. В этой связи он добавил, что идёт проектирование Храма Дмитрия Солунского, который будет размещен в районе 5-м километра Балаклавского шоссе; Храма Романа-исповедника (на улице Жидилова), Храма в честь Блаженной Ксении (в районе магазина «Океан» по улице Генерала Острякова), а также Храма в честь Феодоровской иконы Божьей Матери. «Решён также вопрос о земельном участке и финансировании Храма-часовни в честь святителя Луки Крымского на территории 1-й горбольницы. Отведён земельный участок и есть проект Храма-часовни в честь иконы Божьей матери «Вспомогательница в родах» на территории роддома в Стрелецкой бухте, решён вопрос о выделении земельного участка в районе сквера Бузина под храм Александра Невского», - дополнил С.Савенков.

Кроме того, как сообщил вице-губернатор, будут оформлены земельные участки под строительство Храма Феодосия Черниговского в районе улицы Портовая; решён вопрос об исключении из списка аукционных объектов земельного участка в районе памятника воинам парохода «Вести» - с целью передачи его общине Св.ап.Филиппа (ул.Михайловская). «Для строительства церкви в селе Орловка подготовлена градостроительная документация для землеотвода, ведется работа по подготовке градостроительной документации для Храма в районе Ушаковой балки», - заключил С.Савенков.