Всеукраинский Совет Церквей стремится к диалогу с властью

Главы Церквей и религиозных организаций положительно оценивают последнюю встречу с Президентом Украины, однако считают, что диалог должен происходить постоянно в сочетании с системным взаимодействием конфессий с органами власти для решения актуальных проблем общества. Об этом шла речь во время заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), которое состоялось 18 апреля под председательством предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодия, сообщает Институт религиозной свободы.

Главы и полномочные представители конфессий обсудили ситуацию вокруг внесения изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в контексте выполнения Украиной обязательств перед Советом Европы. Они подтвердили свою позицию о нецелесообразности внесения на данном этапе каких-либо изменений в базовый Закон, который сегодня обеспечивает межрелигиозный мир в Украине.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций также принял обращение к Президенту Украины и председателю КГГА Александру ПОПОВУ, в котором выступил против намерения представителей ЛГБТ-сообщества провести в мае уличную акцию в Киеве.

Во время заседания присутствующие ознакомились с программой визита делегации ВСЦиРО в Канаду и США, которая состоится в конце апреля этого года. Главы и полномочные представители конфессий решили провести выездное заседание ВСЦиРО в Торонто (Канада).