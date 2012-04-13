Кабмин передал полномочия Госкомнацрелигий
09:16, 13 апреля 2012Государство
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Распоряжение правительства
Кабинет Министров передал Государственной миграционной службе функции и полномочия по вопросам беженцев ликвидированного Государственного комитета по делам национальностей и религий.
Об этом говорится в распоряжении 195-р от 11 апреля.
Соответствующее предложение было внесено Министерством внутренних дел.
В декабре 2010 года указом Президента Украины был ликвидирован Госкомнацрелигий.
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