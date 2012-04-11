Президент Украины провел встречу с главами Украинских церквей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с главами Украинских церквей.

Во время встречи, которая продолжалась более двух часов, собеседники обсудили широкий круг вопросов общественной, политической и духовной жизни Украины.

В разговоре приняли участие: предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Мефодий, президент Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеслав НЕСТЕРУК, глава совета епископов Украинской христианской евангельской церкви, архиепископ Леонид ПАДУН, глава Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской - пятидесятников Михаил ПАНОЧКО архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав, епископ-ординарий Луцкой диецезии Римско-католической церкви Маркиян ТРОФИМЬЯК, предстоятель Украинской православной церкви - Киевский Патриархат, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Разговор прошел в искренней и доверительной атмосфере.

Пресс-служба Президента Украины