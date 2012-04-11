Виктор Янукович отметил вклад митрополита Владимира в развитие Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил огромный духовный вклад в развитие Украины, который сделал Блаженнейший Митрополит Владимир. Об этом Глава государства сказал в интервью съемочной группе, которая готовит фильм о Блаженнейшем Митрополите Владимире, посвященный 20-летию его предстоятельства. На протяжении тех 20 лет, которые Блаженнейший Владимир является предстоятелем Украинской православной церкви, рождалась государственность нашей независимой страны, отметил Президент.

«То уважение, которое испытывают к Митрополиту Владимиру миллионы украинцев, говорит, что это человек, которому можно не просто верить - это человек, который вдохновляет на веру, на надежду, на любовь. Когда с ним находишься - ощущается его духовная чистота», - подчеркнул Виктор ЯНУКОВИЧ.

Фильм о Митрополите Владимире с интервью Президента Украины выйдет на Первом национальном канале 14 апреля в 12.15 и 15 апреля в 15.00.

Пресс-служба Президента Украины