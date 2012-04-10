Белоруссия планирует организовать визит Папы Римского

Президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что в Минске будут рады видеть Папу Римского Бенедикта XVI, сообщает ВВС.

"Я думаю, недалек тот день, когда папа сможет встретиться в Белоруссии со своими приверженцами. Мы будем рады видеть его. Мы в этом направлении должны работать с белорусским патриархатом", - заявил президент Белоруссии во вторник, встречаясь в Минске с апостольским нунцием в Белоруссии Клаудио ГУДЖИРОТТИ.

Ранее ЛУКАШЕНКО говорил, что надеется на помощь католической церкви в налаживании отношений с Западной Европой.

Отношения между Минском и ЕС обострились в феврале, когда Брюссель расширил санкции в отношении Белоруссии в связи с продолжающимся преследованием оппонентов президента Белоруссии.