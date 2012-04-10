К Пасхальным праздникам "Укрзалізниця" назначила 6 дополнительных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзалізниця" назначила шесть дополнительных поездов на пасхальную неделю с 12 по 17 апреля.

Юго-Западная железная дорога назначила курсирование пяти поездов:

№ 207/208 Киев-Ужгород, время отправления из Киева - 16 час. 30 мин. 13 и 15 апреля;

219/220 Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Киева в 0 ч. 58 мин. 14 и 16 апреля;

№ 623/624 Киев - Каменец-Подольский, время отправления которого из Киева в 20 год.27 мин. 13 и 15 апреля;

№ 157/158 Киев - Могилев-Подольский, который будет отправляться из Киева в 16 час 43 мин. 12 и 16 апреля;

№ 152/151- № 154/153 Жмеринка - Киев - Винница, отправляться из Киева в 18 час. 58 мин. 12 апреля.

Еще один дополнительный поезд на праздники запустит Донецкая железная дорога - 524/523 Луганск - Донецк - Киев, время отправления из Киева 13 и 17 апреля в 17:50.

Как отметила пресс-служба, всего будет назначен 10 поездов: еще как минимум по одному поезду запустят Южная, Приднепровская, Львовская и Одесская железные дороги. Однако направления Укрзалізниця назвать пока не может.

ВВС