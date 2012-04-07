Президент Янукович поздравил иудеев Украины с Пасхой
04:55, 07 апреля 2012Государство
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Пожелал счастья и благополучия
Президент Виктор Янукович поздравил иудеев Украины с Пасхой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Празднование этого события имеет глубокий духовный смысл - освобождение от рабства и обретение свободы еврейским народом", - говорится в сообщении президента.
"Пусть в весенние пасхальные дни ваши сердца наполнятся радостью, теплом и любовью. Желаю всем вам семейного уюта, счастья и благополучия", - говорится в поздравлении.
Напомним, Иудейская Пасха (Песах) началась вчера вечером с заходом солнца.
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