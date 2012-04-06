В Украине разрешена ретрансляция православного телеканала «Союз»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины разрешил ретрансляцию в стране православного телеканала «Союз», он внесен в перечень адаптированных программ, соответствующих требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, и ретрансляция которых осуществляется на территории Украины. Это решение было принято на днях на заседании Верховной Рады Украины, сообщает Патриархия.ru.

Круглосуточное вещание канала осуществляется на русском языке. Кроме того, телеканал транслирует также программы украинского производства, которые выпускает Украинская Православная Церковь.

Согласно заключению контрольно-аналитического управления Национального совета, программное наполнение канала соответствует украинскому законодательству и нормам Европейской конвенции о трансграничном телевидении, которую Украина ратифицировала 4 года назад.

Кабельные операторы Украины уже начали отправлять на телеканал заявки на включение «Союза» в свои пакеты.