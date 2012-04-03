Главы церквей требуют от Януковича освободить Тимошенко

Главы христианских церквей обратились к Президенту Украины Виктора Януковича с ходатайством об освобождении Юлии Тимошенко от дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщает персональный сайт Ю.Тимошенко, соответствующее обращение обнародовал сегодня народный депутат Украины от фракции “БЮТ-Батьківщина” Владимир Яворивский.

"Мы просим изменить положение о порядке осуществления помилования, утвержденное указом Президента Украины № 902/2010 от 19 сентября 2010 года, и закрепить право ходатайствовать о помиловании не только за осужденным лицом, но и предоставить это право родственникам или другим лицам, которые имеют соответствующий общественный авторитет и признание, по примеру определенного в законодательстве права ходатайствовать о взятии подозреваемых на поруки. Изменение этого положения в условиях еще несовершенной судебной системы в нашем государстве и во время проведения судебной реформы даст возможность исправлять ошибки правосудия", - говорится в обращении.

В.Яворивский отметил, что главы христианских церквей решили обратиться с соответствующим ходатайством в связи с многочисленными просьбами способствовать "исправлению случаев применения выборочного правосудия в государстве". Он добавил, что, по убеждению религиозных деятелей, хотя церковь не вмешивается в государственные дела, однако обязанностью церкви является призыв к прощению, милосердию и любви к ближнему. “Убеждены, что проявлением этих Богом завещанных добродетелей стало бы помилование Ю.Тимошенко и освобождение ее от дальнейшего наказания", - цитирует В.Яворивский обращение. Церковные деятели, призывают Президента удовлетворить их ходатайство и помиловать Ю.Тимошенко, полностью освободив ее от отбывания наказания.

Они также просят использовать предоставленные Президенту Конституцией Украины полномочия для срочной реализации радикальных и основательных перемен в сфере государственной политики относительно соблюдения прав и свобод в украинском обществе, в частности, в части судопроизводства.

Обращение подписали: глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Греко-католической церкви Святослав Шевчук, управляющий делами Римско-католической церкви Маркиян Трофимьяк и другие представители христианских церквей.