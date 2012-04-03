Министр культуры рассказал о подготовке Украины к Пасхе
16:42, 03 апреля 2012Государство
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Встреча с Митрополитом Владимиром
2 апреля Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир встретился с Министром культуры Украины Михаилом Кулиняком.
В разговоре министр рассказал Блаженнейшему Владыке о культурной жизни Украины и подготовке к празднованию самого большого религиозного и государственного праздника Украины - Светлого Христова Воскресения.
На завершение встречи М.Кулиняк взял благословение у Предстоятеля Церкви на дальнейшие труды на благо государства и его народа.
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