Власти Франции высылают пятерых исламистов
05:25, 03 апреля 2012Государство
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Включая трех имамов
МВД Франции сообщило о решении выдворить из страны пять радикальных исламистов, включая трех имамов, соообщает ВВС.
Этот шаг министерство делает на фоне убийства в марте этого года семи человек исламистом в Тулузе.
В заявлении министра говорится, что два человека были отправлены в страны, откуда они прибыли – Алжир и Мали.
Оставшиеся трое исламистов ожидают официального распоряжения о высылке.
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