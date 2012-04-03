Власти Франции высылают пятерых исламистов

МВД Франции сообщило о решении выдворить из страны пять радикальных исламистов, включая трех имамов, соообщает ВВС.

Этот шаг министерство делает на фоне убийства в марте этого года семи человек исламистом в Тулузе.

В заявлении министра говорится, что два человека были отправлены в страны, откуда они прибыли – Алжир и Мали.

Оставшиеся трое исламистов ожидают официального распоряжения о высылке.