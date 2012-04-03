Патриарх Иерусалимский осудил политику стран Запада

Иерусалимский латинский патриарх Фуад ТУАЛЬ полагает, что политический феномен, который получил известность как «арабская весна», первоначально «был здоровым и искренним движением». Но с течением времени движение сильно изменилось, сказал прелат.

«Даже те, кто не принимал участия, хотели пожинать плоды» того, что принесла «арабская весна». Особенно это касается радикальных исламских движений. В результате восстаний во многих арабских странах христиане теперь боятся за свое будущее, а исламские боевики приходят к власти, религиозная свобода сокращается.

Латинский патриарх Иерусалима подверг сомнению политику западного мира относительно событий «арабской весны». Он был особенно критически настроен по отношению к западному военному вмешательству в Ливии. Фуад ТУАЛЬ с иронией отмечает: «Я спрашиваю себя, почему этим странам потребовались целых 43 года, чтобы понять, что Каддафи был "плох"?»

Седмица.Ru