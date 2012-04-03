Молдавская полиция ищет в церквях гомофобскую литературу

В молдавском городе Бельцы полиция провела обыск двух местных церквей. Как сообщают местные СМИ, полиция искала "брошюры с информацией, направленной против гомосексуалистов". Уточняется, что речь идет о брошюрах, выпущенных в связи с планами властей официально запретить дискриминацию геев, сообщает TCH.ua.

Обыски прошли в соборе Константина и Елены и церкви святой Параскевы. Полицейские не нашли в церквях "книжечек" и ушли "перепугав половину прихожан и сорвав службу", пишут молдавские сайты.

Епископ Бельцкий и Фэлештский Маркел выразил возмущение обыском. "Такое было, но при советском тоталитаризме в 20-е и 30-е годы, но в Молдове вроде у власти либеральное проевропейское правительство", - заявил он.

Епископ отметил, что полицейские во время обысков "стыдливо объясняли, что выполняют приказ, и указывали пальцем куда-то вверх". По поводу брошюр он заявил, что "полностью согласен с тем, что в них написано", но ни церковь, ни прихожане не имеют к ним отношения.

Следует напомнить, что в Молдове рассматривается законопроект о борьбе с дискриминацией (в том числе - дискриминацией сексуальных меньшинств). Принятие этого документа является одним из условий Евросоюза по либерализации визового режима.