"Братья-мусульмане" выдвинули кандидата в президенты Египта

Исламистское движение "Братья-мусульмане" выдвинуло своего кандидата на президентских выборах, передает в воскресенье агентство Reuters.

Кандидатом стал заместитель председателя движения и его финансист 61-летний Хайрат аль-ШАТИР. Он провел несколько лет в заключении за причастность к деятельности "Братьев-мусульман" и был освобожден лишь после падения режима Хосни МУБАРАКА в 2011 году.

Ранее движение заявляло, что не намерено участвовать в выборах главы государства, однако представитель "Братьев-мусульман" объяснил, что они пересмотрели это решение, когда увидели список кандидатов и столкнулись с невозможностью отстаивать завоевания революции в парламенте. Голосование должно состояться в мае. До окончания срока регистрации кандидатов осталось несколько дней.

Несмотря на большинство в обеих палатах, "Братьям-мусульманам" так и не удалось сформировать новое правительство из-за конфликта с Высшим военным советом.

Лента.Ру