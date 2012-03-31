СБУ пресекла деятельность ваххабитов в Одессе

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области раскрыли и пресекли деятельность экстремистской организации «Прямой путь», деятельность которой была направлена на разжигание религиозной вражды.

Об этом сообщили УНИАН в прокуратуре Одессы.

В отношении двух членов "Прямого пути" – египтянина и сирийца, причастных к распространению брошюры "Нарушение единобожия", в которой пропагандируется идеология фундаменталистского движения мусульман-ваххабитов, возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.1 (умышленные действия по разжиганию религиозной вражды) УК Украины.

По словам заместителя прокурора Одессы Сергея НЕЙКОВА, при обыске задержанных членов этой экстремистской организации, действовавшей в доме по улице Водопроводной областного центра, найдены брошюра "Нарушение единобожия", другие издания ваххабистского толка с призывами к началу религиозной войны против еретиков, учебные пособия для диверсантов, а также четыре тротиловые шашки, два электродетонатора к ним и учебная граната РГД-5.