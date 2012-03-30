Во Франции прошли массовые аресты исламистов

Массовые аресты исламистов прошли сегодня утром на западе и юге Франции, в городе Тулуза, где на прошлой неделе от рук террориста Мохаммеда Мера погибли семь человек, в том числе трое детей. Масштабная операция была организована Центральным управлением внутренней разведки республики и специальным подразделением французской полиции РЭЙД, сообщает ИТАР-ТАСС.

Только в одной Тулузе правоохранительные органы задержали свыше 20 исламских фундаменталистов. При этом, как подчеркивают полицейские источники, близкие к следствию, "аресты не связаны напрямую" с делом Мера. "Цель операции - разрушить преступные цепочки", - отметили стражи порядка.

После того как "тулузский стрелок" был убит 22 марта в результате операции французского спецназа, президент Франции Николя САРКОЗИ распорядился, чтобы сотрудники правоохранительных органов пересмотрели свое отношение к опасности, которую могут представлять сторонники радикального ислама. Дело в том, что Мера попал под наблюдение французских спецслужб за несколько лет до того, как совершил свои преступления, однако те сочли его человеком, неспособным преступить закон. Прокурор Парижа Франсуа МОЛЕНС в свою очередь отметил, что "следователи приложат все усилия, чтобы найти возможных сообщников" тулузского террориста.