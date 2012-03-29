Янукович поздравил митрополита РКЦ Мокшицкого с днем рождения

Пресс-служба Президента

Президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Архиепископу-митрополиту Львовскому Римско-католической церкви Мечиславу Мокшицкому по случаю дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В.Янукович пожелал М.Мокшицькому Божьего благословения в архипастырских трудах во имя Господа, на благо верующих и Украины. «Желаю счастья, духовной радости и крепкого здоровья», - отметил Президент в своем поздравлении.

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