Янукович поздравил митрополита РКЦ Мокшицкого с днем рождения
09:39, 29 марта 2012Государство
0
Пресс-служба Президента
Президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Архиепископу-митрополиту Львовскому Римско-католической церкви Мечиславу Мокшицкому по случаю дня рождения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В.Янукович пожелал М.Мокшицькому Божьего благословения в архипастырских трудах во имя Господа, на благо верующих и Украины.
«Желаю счастья, духовной радости и крепкого здоровья», - отметил Президент в своем поздравлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter