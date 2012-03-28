Министр культуры споет для церковных деятелей

Министр культуры Михаил Кулиняк планирует спеть летом для Президента Виктора Януковича и церковных деятелей.

Как сообщает телеканал «24», министр всерьез обеспокоился предложением Януковича подготовить репертуар в личном исполнении для встречи Президента с главами церквей, которая состоится летом.

По словам М.Кулиняка, с репертуаром своего выступления он еще не определился, но он понравится не только лично Януковичу, но и церковным деятелям.

«Какой-то специальный репертуар я не готовлю, я думаю, это будут песни. И это, дай Бог, чтобы оно состоялось. А раз президент сказал, то так и будет. А какую песню петь - зависит от настроения, найдем, у меня их очень много, этих песен, я их очень много знаю, украинских в частности, поэтому для меня в этом плане нет никаких вопросов », - сказал министр культуры Кулиняк.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Президент Украины Виктор Янукович предложил провести следующую встречу с представителями Всеукраинского совета церквей летом в Крыму. Обращаясь к министру культуры М.Кулиняку, В.Янукович сказал, что в Крыму он сможет для них сыграть и спеть.

*** М.Кулиняк окончил Киевскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского по специальности "скрипка" с квалификацией "преподаватель, артист камерного ансамбля, артист оркестра".