Общественный совет при Минкультуры создал Комиссию по вопросам религий

Общественный совет при Министерстве культуры Украины на своем заседании избрал руководство, утвердил свое Положение и создал профильные комиссии.

Председателем Общественного совета избран Игорь Приставский, президент Всеукраинского фонда содействия международному общению «Украинское народное посольство».

Его заместителями стали: представитель Украинского общества охраны памятников истории и культуры Богдан Кожушко и заместитель директора Института христианской демократии Юрий Решетников.

Ответственным секретарем Общественного совета избрана Эльвира Довга, главный специалист Сектора информационно-аналитической работы и связей с общественностью Минкультуры.

Согласно своему положению Общественный совет создал в своем составе профильные комиссии:

Комиссия по вопросам культуры, искусств и отраслевого специального образования;

Комиссия по вопросам религий;

Комиссия по вопросам межнациональных отношений и защиты прав национальных меньшинств Украины;

Комиссия по вопросам государственной языковой политики;

Комиссия по вопросам культурного наследия и культурных ценностей.

В первом заседании Общественного совета, которое состоялось в Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, приняли участие 57 членов.

*** 26 января 2011 года состоялось учредительное собрание Общественного совета при Министерстве культуры Украины. В его состав, утвержденный Приказом Минкультуры от 21.02.2012 г. № 132, вошли представители ряда Церквей и религиозных организаций, а также представитель Института религиозной свободы.

Напомним, что в декабре 2010 года Президент Украины ликвидировал Госкомнацрелигий и передал его функции в реорганизованному Министерству культуры Украины.

Институт религиозной свободы