Общественный совет при Минкультуры создал Комиссию по вопросам религий
Создал профильные комиссии
Общественный совет при Министерстве культуры Украины на своем заседании избрал руководство, утвердил свое Положение и создал профильные комиссии.
Председателем Общественного совета избран Игорь Приставский, президент Всеукраинского фонда содействия международному общению «Украинское народное посольство».
Его заместителями стали: представитель Украинского общества охраны памятников истории и культуры Богдан Кожушко и заместитель директора Института христианской демократии Юрий Решетников.
Ответственным секретарем Общественного совета избрана Эльвира Довга, главный специалист Сектора информационно-аналитической работы и связей с общественностью Минкультуры.
Согласно своему положению Общественный совет создал в своем составе профильные комиссии:
Комиссия по вопросам культуры, искусств и отраслевого специального образования;
Комиссия по вопросам религий;
Комиссия по вопросам межнациональных отношений и защиты прав национальных меньшинств Украины;
Комиссия по вопросам государственной языковой политики;
Комиссия по вопросам культурного наследия и культурных ценностей.
В первом заседании Общественного совета, которое состоялось в Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, приняли участие 57 членов.
*** 26 января 2011 года состоялось учредительное собрание Общественного совета при Министерстве культуры Украины. В его состав, утвержденный Приказом Минкультуры от 21.02.2012 г. № 132, вошли представители ряда Церквей и религиозных организаций, а также представитель Института религиозной свободы.
Напомним, что в декабре 2010 года Президент Украины ликвидировал Госкомнацрелигий и передал его функции в реорганизованному Министерству культуры Украины.