Радикальным имамам запретят въезд во Францию

Президент Франции Николя САРКОЗИ запретит радикальным имамам въезд в страну для участия в исламской конференции в апреле 2012 года. Об этом сообщает Reuters.

САРКОЗИ заявил, что общался с организаторами мероприятия - Союзом французских исламских организаций - и дал им понять, что "ряду лиц, приглашенных на этот конгресс, не будут рады на французской земле".

В частности, он назвал египетского богослова Юсуфа аль-КАРАДАВИ, который является одним из наиболее влиятельных имамов среди мусульман-суннитов.

Французский президент отметил, что ситуация с аль-КАРАДАВИ сложная, так как имам обладает дипломатическим паспортом и для въезда во Францию ему даже не нужна виза. Впрочем, САРКОЗИ заверил, что КАРАДАВИ не приедет на конгресс, о чем французский президент отдельно договорился лично с эмиром Катара, где имам живет и работает.

Седмица.Ru