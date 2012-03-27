Состоялось заседание правления межконфессиональной миссии

26 марта 2012 года в храме Преображения Господня, что на территории Государственной пенитенциарной службы Украины, состоялось заседание членов правления Христианской межконфессиональной миссии «Духовная и благотворительная опека в тюрьмах», на котором представители Церквей обсудили вопросы сотрудничества в местах лишения свободы, сообщает ugcc.org.ua.

Государственную пенитенциарную службу Украины представлял старший психолог отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными Департамента уголовно-исполнительной инспекции и социально-психологической работы с осужденными аппарата ДПТС Украины Богдан СТЕПЕНКО.

Заседание началось совместной молитвой. Открыл собрание протоиерей Виктор ЯЦЕНКО, председатель правления Миссии, руководитель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы. Он сообщил о ходе внедрения законодательных инициатив в сфере опеки лицами, которые находятся под арестом.

Вопрос, который является одним из наиболее актуальных в период реформирования уголовно-процессуального кодекса, остался без внимания законодателей. По-прежнему религиозные права наших граждан в местах предварительного заключения наталкиваются на препятствия из-за сложной процедуры допуска священников к подследственным и подсудимым.

В сотрудничестве с ДПТС представители Церквей решили осуществить выпуск фильма в защиту человеческой жизни для предотвращения самоубийств, а также наметили провести серию других совместных мероприятий во время и после Пасхи.