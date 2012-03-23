Президент заявил о равенстве всех конфессий и призвал к диалогу

Власть должна обеспечивать равные условия и возможности для всех граждан Украины, независимо от их религиозной принадлежности.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 21 марта во время встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций,сообщает Институт религиозной свободы.

"Государство, безусловно, должно создавать равные условия для всех. Чтобы каждый человек был наделен тем вниманием и уважением, в которых он нуждается", – сказал Глава государства. Он отметил: "У людей не должно быть никаких препятствий для удовлетворения их духовных потребностей".

Президент подчеркнул, что считает недопустимым нарушение принципа равенства в вопросе реализации прав и возможностей верующих разных конфессий.

Глава государства пригласил представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций приобщиться к рассмотрению проекта Концепции гуманитарного развития Украины, который подготовили специалисты Национальной академии наук. Он выразил убеждение, что должное место в Концепции необходимо отвести духовному развитию Украины.

Во время встречи, которая длилась 2,5 часа, руководители конфессий получили возможность озвучить своё мнение по затронутой проблематике и задать собственные вопросы. Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций передали Президенту совместное обращение с наиболее актуальными вопросами государственно-конфессиональных отношений, которые требуют решения.

В частности, главы конфессии отметили необходимость утверждать в обществе высокие моральные ценности и предложили ряд мер для улучшения законодательных условий духовного и социального служения верующих на благо общества.

Глава государства предложил руководителям церквей и религиозных организаций проводить подобные встречи на постоянной основе – дважды в год. В частности, он высказал идею провести следующую встречу в Крыму в конце августа или начале сентября.

"Мы с вами делаем большое дело – мы фактически объединяем страну", – сказал Президент. Он подчеркнул, что речь идет о совместной ответственности за состояние дел в стране и ее развитие.

Виктор ЯНУКОВИЧ поблагодарил всех глав церквей и религиозных организаций за то духовное служение, которое они несут людям.