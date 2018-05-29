Янукович считает, что весной вместе с природой оживает мораль

Президент Украины Виктор Янукович 21 марта в Киеве встретился с представителями Всеукраинского совета церквей.

В.Янукович напомнил, что такие встречи являются традиционными, и предыдущая проходила накануне Пасхи в 2011 году.

Кроме того, сейчас весна, когда оживает природа, то, по его словам, «это тот период времени, когда после зимы у людей меняются настроения, и безусловно, это касается и нашего общества. Есть такие вещи, когда вместе с природой оживают высокие моральные качества людей или общества».

Начало встречи Президента Украины с главами украинских церквей и религиозных организаций

«Это именно тот пост, который сейчас идет в православной церкви. А что касается мусульман, у вас вчера был праздник? 21? Это равноденствие, да ... Ну так мне рассказали. Я не знаю, не все празднуют, но я вчера был, встречался с президентом Киргизии, и он мне сказал, что этот праздник отмечается», - отметил В.Янукович.

Президент Украины Виктор Янукович

Кроме того, по его словам, сейчас весна, когда оживает природа, «это тот период времени, когда после зимы у людей меняются настроения, и безусловно, это касается и нашего общества. Есть такие вещи, когда вместе с природой оживают высокие моральные качества людей или общества».

Старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий Райчинец, глава УПЦ КП Филарет и глава УГКЦ Святослав (Шевчук)

Также В.Янукович в ходе встречи сообщил о состоянии украинской экономики, о реформах, о своих социальных инициативах, внешней политике государства.

Главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх и председатель ВСО ЕХБ пастор Вячеслав Нестерук

В.Янукович отметил, что, согласно Конституции, церковь отделена от государства, но, «по большому счету, цель и у власти, и в церкви одна - создание условий для жизни людей и строительства сильной страны».

Президент Украины выразил надежду, что до Пасхи предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир завершит курс лечения.

Глава Украинской епархии ААЦ архиепископ Григорис Буниатян и заместитель генерального секретаря Украинского Библейского общества Анатолий Райчинец (слева).

В.Янукович выразил сожаление, что на встрече нет митрополита Владимира. Президент отметил, что поддерживает с ним тесные связи и надеется, что оправдаются планы главы УПЦ МП покинуть больницу перед Пасхой.

«Дай Бог, чтобы ему хватило сил это сделать, чтобы так и произошло. Он очень ценит ваше отношение к нему, я знаю, что после каждого посещения у него улучшаются различные анализы, когда ему делают различные обследования, т.е. повышается у него тонус жизненный, и это очень хорошо », - сказал В.Янукович.

Глава государства во время встречи призвал Гуманитарный совет обсудить с Советом церквей новую гуманитарную политику страны.

В.Янукович отметил, что сейчас Национальной академией наук подготовлена программа гуманитарного развития страны.

Президент отметил, что в ближайшее время эта программа будет рассмотрена, и поэтому он призвал представителей духовенства высказать свои мнения относительно этой программы.

Глава УПЦ КП Филарет и Главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх (справа).

«Я бы хотел, чтобы вы обязательно с Советом религиозных организаций, с руководителями наших церквей встретились, дали им проект этой программы, и услышали, почувствовали друг друга», - сказал В.Янукович, обращаясь к секретарю Гуманитарного совета Анне Герман.

Говоря о ходе подготовки Украины к Евро-2012, В.Янукович отметил, что для этого активно строятся автобаны.

По его словам, также активно внедряется скоростное железнодорожное сообщение, для чего закупаются скоростные поезда в Корее.

Президент выразил надежду, что это станет одним из признаков новой жизни украинцев, «и уже не будет разницы большой - летать самолетом или поездом скоростным».

В.Янукович отметил при этом, что с экономической точки зрения поездом будет дешевле.

Первый заместитель министра культуры Украины Юрий Богуцкий и Главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх.

По словам В.Януковича, внешняя политика Украины, которую можно охарактеризовать как политику национального прагматизма, «создала условия для улучшения отношений с крупными экономическими конгломератами, крупными центрами роста мировой экономики», в частности, с Китаем и Бразилией.

Напомнив, что Украина является экспортно ориентированным государством, В.Янукович отметил важность развития экономических отношений с различными странами, особенно с теми, которые сейчас активно развиваются.

Кроме того, Президент Украины заявил, что Украина не может вступать в любые союзы без внесения изменений в Конституцию.

Как отметил В.Янукович, Украина по Конституции не имеет права входить в союзы, которые имеют надгосударственные органы, «и если принимать решение о вхождении в некий союз, то необходимо внести изменения в Конституцию, или в парламенте, или на всенародном референдуме принять соответствующее решение».

По словам В.Януковича, это касается как Таможенного союза, так и Европейского Союза.

Президент Украины В.Янукович предложил провести следующую встречу с представителями Всеукраинского совета церквей летом в Крыму.

В.Янукович предложил для этого несколько дат - сначала он высказал точку зрения, что можно было бы встретиться в сентябре-октябре, а потом вспомнил о выборах и предложил такую встречу провести раньше, в августе.

«Где-то в числах пятнадцатых», - инициировал В.Янукович.

Также он считает, что эту встречу можно было провести не в Киеве, а, например, в Крыму.

«Почему я говорю о Крыме? Потому что большинство людей где-то до числа 20 (августа-УНИАН) отдыхают в Крыму, и я лично », - сказал В.Янукович.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЕРКВЕЙ НЕ ЗНАЮТ, ПОЧЕМУ БРЮССЕЛЬ ПРОМЕНЯЛИ НА ЯНУКОВИЧА

Представители церквей не знают причин, почему Совет церквей решил не ехать в Брюссель, а решил встретиться с президентом Украины Виктором Януковичем.

В частности, об этом 21 марта говорили СМИ представители Украинской православной церкви Московского патриархата, Украинской греко-католической церкви, а также главный раввин Украины.

В частности, предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что ему не известно, почему поездка в Брюссель была перенесена. Он признался, что уже был на полпути в Брюссель и был вынужден вернуться.

"Надеюсь, сейчас что-то услышим от президента, а затем поделимся с вами", - сказал он.

Глава УГКЦ отметил, что в действительности встреча членов Всеукраинского совета церквей с руководителями евроструктур в Брюсселе не отменена, а перенесена на более поздний срок.

Более того, на апрель, по его словам, предусмотрены поездки представителей Совета церквей в США и Канаду, где также должны состояться встречи на высшем уровне.

С.Шевчук назвал очень важными встречи, в том числе с руководством Евросоюза.

"Очень важно присутствовать в европейских структурах для того, чтобы голос украинских церквей там был услышан, и в таком ключе мы хотели туда ехать (в Брюссель) и эта встреча была подготовлена фондом Конрада Аденауэра", - отметил С.Шевчук.

Он напомнил, что были запланированы встречи с руководством Евросоюза.

"Наша цель - это как раз быть голосом украинского общества, чтобы заявить о евроинтеграционных устремлениях граждан Украины", - сказал предстоятель УГКЦ.

Как известно, 20 марта пресс-служба президента сообщила, что 21 марта В.Янукович проведет встречу с руководителями церквей.

Напомним, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций ради приема у В.Януковича отменил встречус европейскими чиновниками в Брюсселе, которая планировалась на 21-23 марта

"УНИАН-Религии"

Фото УНИАН