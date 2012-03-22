Следующая встреча Президента с Советом церквей состоится в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил провести следующую встречу с представителями Всеукраинского совета церквей летом в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководством Совета церквей 21 марта.

В.ЯНУКОВИЧ предложил для этого несколько дат – сначала он высказал точку зрения, что можно было бы встретиться в сентябре-октябре, а затем вспомнил о выборах и предложил такую встречу провести раньше, в августе.

«Где-то в числах пятнадцатых», - инициировал В.ЯНУКОВИЧ.

Также он считает, что эту встречу можно было бы провести не в Киеве, а, например, в Крыму.

«Почему я говорю о Крыме? Потому что большинство людей где-то к числу 20 (августа –УНИАН) отдыхают в Крыму, и я лично», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, обращаясь к министру культуры Михаилу КУЛИНЯКЕ, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в Крыму он сможет заиграть и запеть.