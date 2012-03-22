До конца года в Москве построят 11 новых храмов

До конца текущего года московские строители планируют завершить возведение 11 новых храмов в городе. Об этом сообщил в среду советник столичного мэра Владимир РЕСИН, выступая на втором заседании попечительского совета фонда поддержки строительства храмов в Москве.

"В 2011-2012 годах начаты работы на 20 участках, где к строительству храмовых комплексов привлечены наиболее опытные и профессиональные организации. Из 20 начатых объектов в этом году мы предполагаем завершить работу на 11", - уточнил РЕСИН, напомнив, что реализуемая в городе программа строительства 200 храмов /"Программа - 200"/ не имеет аналогов по своей масштабности.

На большинстве участков возводятся настоящие комплексы, которые включают в себя не только несколько храмов, но и дома притча, и воскресные школы.

"В процессе строительства создаются уникальные архитектурно-строительные решения по возведению храмовых комплексов в условиях города, и интерес к ним уже проявляют представители других регионов", - отметил советник мэра.

ИТАР-ТАСС