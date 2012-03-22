Первые слова украинского гимна хотят заменить на "Слава Богу"

Нардеп Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ предложил заменить первую строчку Государственного гимна "Ще не вмерла Украины ни слава, ни воля" на слова "Слава Богу, в Украине есть правда, и воля", сообщает КИРИОС со ссылкой на ТСН.

Чтобы возродить государство, национальный гимн должен начинаться со слов о Боге, а не о смерти, заявил народный депутат.

Автор законопроекта уверен, что гимн Украины, как христианского государства, должен содержать упоминание о Творце.

"Когда-то Украина боролась за свою независимость, а граждане Украины умирали в бесконечных войнах. Однако, слава Богу, сегодня наше государство является самостоятельным и мирным. Время привести эту страну в порядок, возродить ее, восстанавливать. И делать это нужно с Богом в сердце и на устах. Поэтому, прежде всего, нужно изменить символ украинской государственности - национальный гимн, включив в него упоминание о Боге, как это, например, сделали британцы, сербы, эстонцы и другие европейцы. Если в Европе не боятся петь в национальных гимнах о Боге, то и мы должны следовать их примеру. Таким образом, в период Великого поста у нас появилась реальная возможность начать духовное возрождение Украины", - заявил ВЕТВИЦКИЙ.