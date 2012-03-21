Янукович: Встречи руководства государства с главами церквей - очень важны

Президент Украины Виктор Янукович отметил важность встреч руководства государства с руководством церквей.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей в Киеве.

В.Янукович напомнил, что такие встречи являются традиционными, и предыдущая проходила накануне Пасхи в 2011 году.

Кроме того, по его словам, сейчас весна, когда оживает природа, «это тот период времени, когда после зимы у людей меняется настроение, и безусловно, это касается и нашего общества. Есть такие вещи, когда вместе с природой оживают высокие моральные качества людей или общества ».

Также В.Янукович в ходе встречи сообщил о состоянии украинской экономики, о реформах, о своих социальных инициативах, внешней политике государства.

В.Янукович отметил, что, согласно Конституции, церковь отделена от государства, но, «по большому счету, цель и у власти, и в церкви одна - создание условий для жизни людей и строительства сильной страны».

Президент Украины выразил надежду, что до Пасхи предстоятель Украинской православной церкви митрополит Владимир завершит курс лечения.

В.Янукович выразил сожаление, что на сегодняшний встречи нет митрополита Владимира. Президент отметил, что поддерживает с ним тесные связи и надеется, что оправдаются планы главы УПЦ МП покинуть больницу перед Пасхой.

«Дай Бог, чтобы ему хватило сил это сделать, чтобы так и произошло. Он очень ценит ваше отношение к нему, я знаю, что после каждого посещения у него улучшаются различные анализы, когда ему делают различные обследования, т.е. повышается у него тонус жизненный, и это очень хорошо », - сказал В.Янукович.

Глава государства во время встречи призвал Гуманитарный совет обсудить с Советом церквей новую гуманитарную политику страны.

В.Янукович отметил, что сейчас Национальной академией наук подготовлена программа гуманитарного развития страны.

Президент отметил, что в ближайшее время эта программа будет рассмотрена, и поэтому он пригласил представителей духовенства высказать свои мнения относительно этой программы.

«Я бы хотел, чтобы вы обязательно с Советом религиозных организаций, с руководителями наших церквей встретились, дали им проект этой программы, и услышали, почувствовали друг друга», - сказал В.Янукович, обращаясь к секретарю Гуманитарного совета Анне Герман.

Говоря о ходе подготовки Украины к Евро-2012, В.Янукович отметил, что для этого активно строятся автобаны.

По его словам, также активно внедряется скоростное железнодорожное сообщение, для чего закупаются скоростные поезда в Корее.

Президент выразил надежду, что это станет одним из признаков новой жизни украинцев, «и уже не будет разницы большой - летать самолетом или поездом скоростным».

В.Янукович отметил при этом, что с экономической точки зрения поездом будет дешевле.

По словам В.Януковича, внешняя политика Украины, которую можно охарактеризовать как политику национального прагматизма, «создала условия для улучшения отношений с крупными экономическими конгломератами, крупными центрами роста мировой экономики», в частности, с Китаем и Бразилией.

Напомнив, что Украина является экспортно ориентированным государством, В.Янукович отметил важность развития экономических отношений с различными странами, особенно с теми, которые сейчас активно развиваются.

Кроме того, Президент Украины заявил, что Украина не может вступать в любые союзы без внесения изменений в Конституцию.

Как отметил В.Янукович, Украина по Конституции не имеет права входить в союзы, которые имеют надгосударственные органы, «и если принимать решение о вхождении в некий союз, то необходимо внести изменения в Конституцию, или в парламенте, или на всенародном референдуме принять соответствующее решение ».

По словам В.Януковича, это касается как Таможенного союза, так и Европейского Союза.

