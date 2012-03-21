Баррозу и Ван Ромпей осудили нападения на религиозные общины
08:35, 21 марта 2012Государство
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Совместное заявление
Президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ осудили нападения на религиозные сообщества.
Об этом говорится в их совместном заявлении, текст которого передан УНИАН.
"Мы строго осуждаем недавние жестокие нападения на ряд религиозных общин в Европе и за ее пределами. Любая форма преследования и жестокости против религиозных общин нет места в Европе и мире", - подчеркивается в заявлении.
"Европа провела долгую и болезненную борьбу для достижения свободы вероисповедания и уважения личности. Эти гуманные и фундаментальные права являются частью Хартии фундаментальных прав, которая лежит в центре европейских ценностей ", - подчеркнули лидеры ЕС.
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