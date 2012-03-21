В России ввели преподавание религиозной культуры в школе

С 1 сентября основы религиозных культур и светской этики будут преподаваться во всех школах России.

Министерство образования и науки отрапортовало о готовности к введению с нового учебного года абсолютно во всех российских школах учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Об этом сообщила директор департамента общего образования Минобрнауки Елена НИЗИЕНКО. До этого преподавание данного курса происходило в рамках эксперимента, длившегося несколько лет, который власти признали успешным.

С 1 сентября 2012 года один из шести предметов нового учебного курса – основы православной, исламской, буддийской, иудейской культур, историю мировых религиозных культур или основы светской этики – по выбору родителей начнут изучать ученики четвертых классов. Правда, будут ли дети получать оценки за полученные знания, пока не ясно: решение вопроса отдано на усмотрение школ. Но вовсе отказаться от занятий ученики (вернее, их родители) уже не смогут: курс вошел в обязательную учебную программу, и за непосещение уроков ребенку грозит неаттестация.

«По мнению педагогов-психологов, – пояснял ранее замминистра образования и науки Максим ДУЛИНОВ, – возраст 10-11 лет наиболее благоприятен для усвоения детьми основ культурологического понимания такого явления, как религия.

В итоге в целом по стране сложилась следующая картина предпочтений (по итогам подсчета в 77 регионах РФ): 47% родителей выбрали основы светской этики, 28,7% – основы православной культуры, 20,3% – основы мировых религиозных культур, 5,6% – основы исламской культуры, 1,2% – основы буддийской культуры и 0,1% – основы иудейской культуры.

Русская православная церковь имеет свой взгляд на курс об основах религиозного воспитания.

«Преподавание этого курса не является желанием Церкви, – пояснил газете представитель Московского патриархата Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ. – Это есть ответ Церкви на те запросы, которые были в обществе.

Священнослужитель отметил, что делать единый курс по религиям нет никакого смысла: «Все аргументы за введение подобного курса были высказаны. Считаю, что это – плохая идея. Зачем нужен брахманизм или индуизм православному мальчику или девочке, когда он не знает, в чем коллизия романа «Преступление и наказание» или какие претензии предъявляет Лев Толстой в «Воскресении»? Не нужно морочить детям головы, когда 70% населения считают себя православными. Обязательно должен быть выбор».

KMnews