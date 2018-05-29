Почему представители Совета Церквей променяли Ромпея на Януковича

21-23 марта представители Совета Церквей должны были встретиться в Брюсселе с председателем Европейского совета Германом ван Ромпеем, еврокомиссаром по вопросам соседства Штефаном Фюле, высоким представителем по вопросам политики безопасности Кэтрин Эштон, президентом ЕНП Вильфредом Мартинсом, его заместителем Яном Ольбрихтом и другими должностными лицами ЕС. Однако встреча украинских церковников с высокими чиновниками Евросоюза, которая планировалась несколько месяцев, не состоится, потому что неожиданно президент Янукович в тот же день, когда церковники должны встречаться с ван Ромпеем, решил и себе с ними встретиться.

Мы попытались узнать, почему представители конфессий променяли встречу с президентом ЕС на президента Януковича, которого они же так сокрушительно критикуют.

Эксперт по религиозным вопросам Виктор Еленский говорит, что поездка Всеукраинского Совета Церквей в Брюссель готовилась очень долгое время. Ее целью было ознакомиться с работой европейских международных организаций, представить украинскую модель межконфессионального мира и, возможно, договориться о каких-то совместных проектах.

- Этот визит долго откладывался, поскольку должен быть обеспечен максимально высокий уровень представительства с европейской стороны.

И наконец такой уровень был обеспечен. В пятницу, как рассказывает Виктор Еленский, члены Совета Церквей встречались с вице-премьером Богатыревой и сказали, что они собираются в Брюссель. Она очень благосклонно отнеслась и даже спрашивала, чем можно помочь. То есть в АП или в Минкульте не могли не знать, что Совет Церквей планирует поездку в Европу...

- Поездка должна быть завтра. А вчера начался обзвон членов Совета Церквей с тем, что им не надо туда ехать, во-первых. Во-вторых, с вами будет встречаться Президент, - рассказывает эксперт по религиозным вопросам. - Все, конечно, были очень ошарашены. Им позже пришло письмо о том, что встреча с Януковичем действительно произойдет. И начали их ломать. И им это удалось. Делегация не поедет в Брюссель.

Смысл всего этого, по мнению Виктора Еленского, таков:

- Должна была быть встреча с президентом Евросоюза - и здесь делают все, чтобы этого не произошло. По неофициальной информации, делегации сказали, что им не надо ехать в Брюссель, потому что это будет использовано якобы в поддержку Тимошенко.

Представитель УПЦ КП Владыка Евстратий Зоря подтверждает то, что Всеукраинский Совет Церквей готовил визит в Брюссель для встречи с высокими представителями ЕС.

- К сожалению, визит в эти сроки не состоится, потому что вчера от Минкульта поступило приглашение в адрес руководителей церквей и религиозных организаций принять участие во встрече с Президентом Украины. Очевидно, что для нас, как для конфессий, общение с Президентом своего государства является более важным, чем зарубежные визиты.

Но почему так неожиданно совпали встречи с Ромпеем и Януковичем, Владыка Евстратий объяснить не смог.

- Возможно, это какое-то недоразумение. А, возможно, кто-то решил, что так будет лучше. Мне было бы интересно услышать мнение со стороны государства, чтобы составить свое, - дипломатично сказал церковник.

Но мнения со стороны государства нет. Спикер Януковича Дарка Чепак сказала только, что, возможно, Совету Церквей просто не было ранее известно об этой встрече. Советница Януковича Анна Герман тоже строго заявила, что ничего не знает о том, что кто-то кому-то звонил, чтобы не ехать в Брюссель. Также напомнила, что ежегодно во время Великого поста президент встречается с представителями церквей.

- Ни о чем другом я не знаю, - сказала Герман.

Действительно, Президент в прошлом году тоже встречался с церковными иерархами, но это было уже перед самой Пасхой, а сейчас только середина Великого Поста.

Визит в Брюссель просто переносится или вообще отменяется, - сказать тоже никто не может, мол, это зависит от принимающей стороны, поэтому пока трудно что-то сказать.

- Хочу подчеркнуть, - говорит владыка Евстратий, - что мы не имели в виду и не подразумевали никакой политической составляющей для этого визита. Это должна была быть исключительно гуманитарная встреча в рамках евроинтеграции... Но мы не можем проигнорировать нашего Президента, если даже были запланированы другие мероприятия.

В УГКЦ также никто четко не смог объяснить, чем Янукович оказался важнее Ромпея:

- Мы только можем догадываться, почему встреча была так вдруг организована, - отмечает руководитель секретариата Верховного архиепископа УГКЦ о. Олекса Петрив.

Ксения Лесив, УНИАН