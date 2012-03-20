Президент проведет встречу с главами церквей

21 марта Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с руководителями церквей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, ежегодно во время Великого поста Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проводит традиционную встречу с главами всех церквей, которые есть в Украине.

«В прошлом году такая встреча во время Великого поста прошла в атмосфере взаимопонимания и доброжелательности. Глава государства говорил с лидерами церквей о том, как объединять усилия для развития государства, для того, чтобы человек в Украине могла жить, свободно исповедуя свои моральные ценности и убеждения», - отмечает пресс-служба.

В этом году такая встреча Президента Украины с руководителями церквей запланирована на 21 марта, начало - в 15.00 в Администрации Президента Украины.

