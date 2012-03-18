Новым президентом Германии стал 72-летний правозащитник и пастор из бывшей ГДР Иоахим ГАУК. Президента избрало Федеральное собрание Германии.

Иоахим ГАУК – беспартийный и славится тем, что не боится высказываться по спорным вопросам. Он был выдвинут кандидатом на пост президента основными политическими партиями страны.

Его единственной соперницей была Беате КЛАРСФЕЛЬД, известная своей работой по поиску нацистских преступников.

Должность президента в Германии носит представительский характер.

Подробности