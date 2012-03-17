В Великобритании слова «муж» и «жена» будут заменены

В британских официальных документах слова «муж» и «жена» вскоре будут заменены нейтральными терминами «супруги» и «партнеры». Этих изменений добились активисты гей-движения, выступающие за легализацию однополых браков, сообщает Lenta.ru.

Из документов, затрагивающих вопросы иммиграции, налогообложения и социального обеспечения будут удалены категории «муж» и «жена», а также упоминания об «отцах» и «матерях», а также «женихах» и «невестах».

Экономисты подсчитали, что реформа обойдется государству и частному сектору в 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

Англиканская церковь выступила против нововведений, на что получила обвинения в гомофобии и разжигании ненависти.

Напомним, что во Франции в конце февраля отменили обращение «мадемуазель», а также формулировки «девичья фамилия» и «фамилия в браке». Сторонники реформы настаивали, что «мадемуазель» — это проявление сексизма, так как фактически, используя такое обращение, женщину заставляют раскрывать семейное положение.

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