Глава религиозной полиции Туниса обещает избегать насилия

Адель аль-ИЛЬЯМИ глава религиозной полиции, получившей недавно правительственную лицензию на пропаганду религиозного учения в Тунисе, заявил, что его организация будет прибегать в основном к методам убеждения и протеста, и избегать насилия, передаёт Reuters.

Адель аль-ИЛЬЯМИ уверяет, что члены его «Ассоциации по обновлению и реформам» (бывшая группа по «пропаганде добродетели и предупреждению пороков») не будут применять палки по отношению к женщинам и мужчинам, неподобающе одетым, как это происходит в Саудовской Аравии, и отлавливать мужчин, не совершающих намаз. Однако шариатский патруль будет подходить, например, к влюблённым парам или неприлично одетым женщинам на улицах и объяснять им, что их поведение неприемлемо для ислама.

«Мы против любых проявлений, которые оскорбляют ислам и мусульман, всего, что противоречит морали мусульман, особенно, если это происходит на улицах или в публичных местах», — заявил аль-ИЛЬЯМИ.

«Как организация в целом мы не собираемся использовать силу… Мы цивилизованные, - обнадёжил глава исламской полиции. – Конечно, случаются ситуации, когда мы вынуждены давить на правительство, требовать соблюдения закона, а если нет закона, то будем требовать его введения».

В отличие от многих арабских стран, в магазинах и ресторанах Туниса пока разрешена продажа алкоголя, многие женщины по-прежнему не носят исламскую одежду и пользуются правами в бракоразводных процессах.

Правительственное решение о выдаче разрешения на деятельность группы аль-ИЛЬМИ, действовавшей до этого в частном порядке, вызвало не мало протестов со стороны многих рядовых жителей Туниса, которые опасаются, что данное нововведение приведёт к значительной потере свободы слова, усилению социального давления, и принуждения к религиозному образу жизни.

Седмица.Ru