ВСЦиРО заявляет о недостатках закона о защите персональных данных

Представители Церквей и религиозных организаций считают, что Закон Украины «О защите персональных данных» и практика его применения не должны нарушать права людей на свободу вероисповедания и фиксировать в базах данных их отношение к религии.

Такое общую позицию сформировал Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), заседание которого состоялось 13 марта в помещении Патриархии УАПЦ под председательством епископа Владимира (Черпака).

Представители конфессий решили подготовить поправки к статье 7 Закона с целью недопущения злоупотреблений и требований к религиозным организациям о регистрации баз данных, которые могли бы выявить религиозные убеждения отдельных граждан.

Также участники заседания рассмотрели законопроект № 8792 «О паломничестве», внесенный депутатом Сергеем Терещуком (Народная Партия). По мнению Секретариата ВСЦиРО, указанная законодательная инициатива имеет немало существенных недостатков, которые в итоге могут ухудшить и даже сделать невозможным такое направление религиозной деятельности как паломничество. Представители конфессий решили обратиться к автору законопроекта и профильному комитету с просьбой отозвать его или снять с рассмотрения.

В ближайшем будущем ВСЦиРО планирует провести совместное заседание с Общественным советом при Минобразования по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями, а также встреч с Межфракционной депутатской группы «За духовность, нравственность и здоровье Украины» и парламентской группой «Право выбора» с целью планирования дальнейшего сотрудничества.

Секретариат Совета на заседании также решил организационные вопросы зарубежных поездок делегации ВСЦиРО и проведения встреч на высоком уровне.

Институт религиозной свободы