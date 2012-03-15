В ВР зарегистрирован законопроект, запрещающий делать аборты

В Верховной Раде Украины (ВР) зарегистрирован законопроект № 10170 от 12 марта 2012 г. инициированный народным депутатом от фракции БЮТБ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета искусственного прерывания беременности (абортов). Текст законопроекта опубликован на официальном сайте ВР.

Законопроектом предлагается запретить аборты. Проводить операции по искусственному прерыванию беременности, согласно проекту закону, можно будет лишь в тех случаях если беременная страдает туберкулезом, диабетом, тяжелыми заболеваниями легких, почек, печени, сердца, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями; если беременная не достигла 16 лет; находится в местах лишения свободы; уже имеет пятерых детей; а также в случае смерти мужа или инвалидности уже имеющегося ребенка.

Кроме того, законопроект предполагает внесение изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым проведение аборта или проведение искусственного прерывания беременности в случаях, когда это допускается законодательством, но лицом, не имеющим специального медицинского образования карается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1тыс. 700 грн)или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Согласно действующему законодательству, женщина может добровольно сделать аборт, если срок беременности не превышает 12 недель. В отдельных случаях он может быть сделан с 12-й по 28-ю неделю беременности по социальным или медицинским показаниям.

Кроме того, глава Украинской греко-католической церкви и Римско-католической церкви, обратились в Верховную Раду Украины с призывом изменить законодательство и запретить в Украине аборты.

"С точки зрения политической теории, задачей государства является заботиться об общем благе своих граждан и бороться со злом, несмотря на степень его распространения. Если государство соглашается со злом и легализует его, то оно отождествляет себя с ним, становится на его сторону и, соответственно, теряет смысл как государство. Поэтому мы требуем на законодательном уровне подтвердить право еще не родившегося, но уже зачатого человека на жизнь",— говорится в обращении церквей.

Стоит отметить, что аборты по желанию женщины на ранних стадиях беременности разрешены на территории СНГ и Балтии, в бывших югославских республиках, Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Греции, Дании, Италии,Камбодже, Канаде, КНР, на Кубе, в Монголии, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Сингапуре, Словакии, США, Тунисе, Турции, Франции, Чехии, Швеции, ЮАР.

В Афганистане, Анголе, Бангладеш, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Египте, Индонезии,Ираке, Иране, Ирландии, Йемене, Колумбии, Ливане, Ливии, Мавритании, Мали, Непале, Никарагуа, ОАЭ,Омане, Парагвае, Папуа-Новой Гвинее, Сальвадоре, Сирии, Чили, на Филиппинах аборты полностью запрещены (как правило, кроме случаев спасения жизни женщины).

Также стоит отметить что на постсоветстком пространстве уже есть опыт запрета абортов. Так в СССР в 1936 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР, запрещающее аборт. Перед этим была организована "широкая поддержка трудящимися" проекта закона о запрещении аборта (проект был опубликован в мае 1936 года) в средствах массовой информации. В самом тексте постановления говорится, что советское правительство пошло "навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин".

К 1940 году резко возросла детская смертность только за год от неестественных и насильственных причин погибли 1,4 тыс. детей в возрасте до 1 года.

В 1955 г. запрет абортов в СССР отменили.

РБК, Коммерсант